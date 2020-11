Смерть врача и экраны для учителей. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 22 ноября.

В Нижнем Тагиле скончался известный акушер-гинеколог Владимир Наумович Гельфанд, он работал в центральной городской больние №1. Коллеги медика выразили свои соболезнования близким и родственникам. Они отмечают, что Гельфанд был большим профессионалом в своем деле. В Нижнем Тагиле умер врач акушер-гинеколог Владимир Гельфанд Педагоги из школ Нижнего Тагила стали получать экраны для защиты от коронавируса. В частности, из получили учителя из школы №100. К средствам индивидуальной защиты, произведенным в России, прилагается инструкция по использованию. При этом, экраны поступили пока не во все школы Нижнего Тагила. Учитель из Ленинского района города рассказал, что в их учреждении такие средства индивидуальной защиты обещали выдать только тем, кто преподает очно. Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что после учителей такие же экраны получат воспитатели в детских садах. Учителя Нижнего Тагила начали получать защитные экраны от коронавируса Отец двоих детей из Нижнего Тагила стал волонтером, он развозит врачей из детской поликлиники на улице Черных на вызовы. Мужчина рассказал, что он решил помочь медикам, так как понимает, что время ожидания может затянуться надолго в период пандемии. Доставляет медиков он по адресам в выходные, так как в будние дни занят на основной работе. До 13.00 он развозит врачей примерно по 20 адресам. При этом он не забывает о мерах безопасности: находится в маске, а после вызов обрабатывает машину дезинфицирующим средством. Главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов сказал, что акция «Довези врача» уже запущена во многих городах. Для помощи медикам нужно только договориться с руководством медучреждения. В Нижнем Тагиле отец двоих детей стал волонтером в детской поликлинике Сегодня ежедневные замеры концентрации вредных веществ в воздухе Нижнего Тагила зафиксировали превышение диоксида азота. Это химическое вещество третьего класса опасности, которое чаще всего появляется в атмосфере из-за выбросов выхлопных газов. Сегодня редакция TagilCity.ru проводила замеры на Вагонке. Изначально, газовый анализатор показал содержание 1,7 мг/м3 вредного вещества, что превышает нормальный показатель в 8,5 раз. Однако позже прибор показал нулевые показатели, что может быть связано с ветреной погодой. Зафиксировано превышение ПДК диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 22 ноября

