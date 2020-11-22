Смерть врача и экраны для учителей. Итоги дня в Свердловской области

Отец двоих детей из Нижнего Тагила стал волонтером, он развозит врачей из детской поликлиники на улице Черных на вызовы. Мужчина рассказал, что он решил помочь медикам, так как понимает, что время ожидания может затянуться надолго в период пандемии. Доставляет медиков он по адресам в выходные, так как в будние дни занят на основной работе. До 13.00 он развозит врачей примерно по 20 адресам. При этом он не забывает о мерах безопасности: находится в маске, а после вызов обрабатывает машину дезинфицирующим средством. Главврач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов сказал, что акция «Довези врача» уже запущена во многих городах. Для помощи медикам нужно только договориться с руководством медучреждения.