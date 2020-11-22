В Нижнем Тагиле отец двоих детей стал волонтером в детской поликлинике

У меня самого двое детей. И понимаю, что если бы я был без машины и не смог бы в случае высокой температуры довезти их до больницы, то ждать участкового врача пришлось бы до позднего вечера. Хотя вызов делается с утра. За это время я бы переживал, нервничал из-за здоровья детей. Поэтому я решил, что если есть возможность помочь врачам, то почему бы и нет. Я подал заявку, и меня сразу же позвали,рассказал TagilCity.ru Антон.