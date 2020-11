В Нижнем Тагиле отец двоих детей стал волонтером в детской поликлинике

В Нижнем Тагиле отец двоих детей предложил свою помощь врачам из детской поликлиники на улице Черных, и теперь он на личном автомобиле развозит медиков на вызовы. Почему тагильчанин решил стать волонтером, читайте в материале TagilCity.ru.

В период пандемии коронавируса нагрузка возросла не только на медиков скорой помощи, но и на участковых врачей, в том числе и детских. Из-за большого количество вызовов маленьким пациентам приходится ждать врача на дом по восемь-девять часов. Такое ожидание оттягивает время начала лечения и заставляет нервничать родителей, в особенности, если ребенок чувствует себя все хуже и хуже. Чтобы уменьшить время между вызовом врача и его приходом, на помощь приходят добровольные помощники. Например, Антон из Нижнего Тагила вызвался развозить участковых врачей на личном автомобиле. По словам молодого человека, предложить свою помощь поликлинике на улице Черных его сподвигли отцовские чувства. У меня самого двое детей. И понимаю, что если бы я был без машины и не смог бы в случае высокой температуры довезти их до больницы, то ждать участкового врача пришлось бы до позднего вечера. Хотя вызов делается с утра. За это время я бы переживал, нервничал из-за здоровья детей. Поэтому я решил, что если есть возможность помочь врачам, то почему бы и нет. Я подал заявку, и меня сразу же позвали,рассказал TagilCity.ru Антон. В будние дни тагильчанин занят на работе, поэтому развозом врачей по вызовам он занимается по выходным. До часу дня Антон успевает доставить медиков примерно по 20 адресам. В поликлинике есть автомобиль, но он развозит в первую очередь «ковидную» бригаду, а это до 40 вызовов в день. Врачам, которые ходят по вызовам, приходится ждать, когда машина приедет, а потом еще, когда ее обработают. Поэтому волонтерская помощь нас очень выручает. Возможно еще кто-нибудь откликнется помимо Антона, мы были бы очень рады,сообщила редакции заведущая поликлиникой Валентина Шагурина. Не забывает Антон и про меры безопасности. В течение всего времени он находится в маске, а после всех вызов он обрабатывает автомобиль дезинфицирующим раствором. Акция «Довези врача» запущена уже во многих городах России. Ее участники таким образом выражают благодарность медикам, которые, несмотря на перегрузку из-за эпидемии, продолжают оказывать помощь и детям и взрослым. Довезти врачей до пациентов, работы или дома может каждый желающий, достаточно лишь договориться с руководством медучреждения, рассказывает главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клейменов.

