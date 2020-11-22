В Свердловской области на электросетях будут быстрее ликвидировать аварии

По словам начальника управления эксплуатации и ремонтов компании Евгения Падерина, на подстанциях 35/10 кВ «Починок» и 110/35/10 кВ «Тарасково» будут обновлены два выключателя 35 кВ. В общей сложности, для замены пяти устройств будет выделено 13,6 миллиона рублей.