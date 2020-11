В Свердловской области на электросетях будут быстрее ликвидировать аварии

«Облкоммунэнерго» приняло решение провести реконструкцию стратегической подстанции 110 кВ «Тарасково». Планируется, что новое оборудование поможет быстрее устранять технологические нарушения на сетях.

Вместо масляного выключателя на подстанции поставят элегазовый. Данное устройство в аварийных случаях может отключать линию от сети. Работы пройдут в рамках инвестиционной программы предприятия, монтаж начнется уже в ближайшее время,рассказали в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго». По словам начальника управления эксплуатации и ремонтов компании Евгения Падерина, на подстанциях 35/10 кВ «Починок» и 110/35/10 кВ «Тарасково» будут обновлены два выключателя 35 кВ. В общей сложности, для замены пяти устройств будет выделено 13,6 миллиона рублей. Также в восьми свердловских городах обновят противоаварийную автоматику на десяти подстанциях. Напомним, в начале ноября стало известно, что Нижнему Тагилу на модернизацию подстанций и замену линий электропередач выделили 74 миллиона рублей. В Нижнем Тагиле на реконструкцию ЛЭП выделено 74 миллиона рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter