В Свердловской области на электросетях будут быстрее ликвидировать аварии

В Свердловской области на электросетях будут быстрее ликвидировать аварии

Сегодня, 19:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
«Облкоммунэнерго» приняло решение провести реконструкцию стратегической подстанции 110 кВ «Тарасково». Планируется, что новое оборудование поможет быстрее устранять технологические нарушения на сетях.

Вместо масляного выключателя на подстанции поставят элегазовый. Данное устройство в аварийных случаях может отключать линию от сети.

Работы пройдут в рамках инвестиционной программы предприятия, монтаж начнется уже в ближайшее время,рассказали в пресс-службе АО «Облкоммунэнерго».

По словам начальника управления эксплуатации и ремонтов компании Евгения Падерина, на подстанциях 35/10 кВ «Починок» и 110/35/10 кВ «Тарасково» будут обновлены два выключателя 35 кВ. В общей сложности, для замены пяти устройств будет выделено 13,6 миллиона рублей.

Также в восьми свердловских городах обновят противоаварийную автоматику на десяти подстанциях.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Нижнему Тагилу на модернизацию подстанций и замену линий электропередач выделили 74 миллиона рублей.

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