Блогеры из Dream Team House при поддержке РЭО внедрили у себя раздельный сбор ТКО

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, компания провела экскурсию для блогеров по подмосковному мусороперерабатывающему заводу, рассказала о процессе рециклинга и раздельном сборе ТКО. Всего эти видео собрали в “ТикТоке” около 8,5 миллиона просмотров. Как отметил Буцаев, работа по формированию у людей правильных экологических привычек является важной составляющей реформы отрасли обращения с ТКО, передает телеканал “360”.