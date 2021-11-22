Блогеры из Dream Team House при поддержке РЭО внедрили у себя раздельный сбор ТКО

При поддержке Российского экологического оператора (РЭО) они рассказали своим подписчикам о сортировке и переработке отходов, отрасли обращения с ТКО, призвав к раздельному сбору отходов.
По словам главы РЭО Дениса Буцаева, компания провела экскурсию для блогеров по подмосковному мусороперерабатывающему заводу, рассказала о процессе рециклинга и раздельном сборе ТКО. Всего эти видео собрали в “ТикТоке” около 8,5 миллиона просмотров. Как отметил Буцаев, работа по формированию у людей правильных экологических привычек является важной составляющей реформы отрасли обращения с ТКО, передает телеканал “360”.
Видео были посвящены раздельному сбору отходов, переработке, отказу от одноразовых предметов. Одно из них вышло в аккаунте Дани Милохина и собрало 2,9 миллиона просмотров. Другое, касающееся сбора раздельного и смешанного мусора, посмотрели 1,2 миллиона человек.
Ролики были выложены в аккаунтах Дани Милохина (15,5 млн подписчиков), Махи Горячевой (8,7 млн), Ани Pokrov (14,7 млн), Влада Левского (4,3 млн), Лианы Сулеймановой (7,8 млн) и Dream Team House (11,8 млн).