Блогеры из Dream Team House при поддержке РЭО внедрили у себя раздельный сбор ТКО

Блогеры из Dream Team House при поддержке РЭО внедрили у себя раздельный сбор ТКО
Блогеры из Dream Team House при поддержке РЭО внедрили у себя раздельный сбор ТКО
Сегодня, 14:44ОбществоФото: pixabay.com
Тиктокеры Даня Милохин, Маха Горячева, Аня Pokrov, Влад Левский и Лиана Сулейманова организовали в крупнейшем “ТикТок Хаусе” Dream Team House раздельный сбор мусора.

При поддержке Российского экологического оператора (РЭО) они рассказали своим подписчикам о сортировке и переработке отходов, отрасли обращения с ТКО, призвав к раздельному сбору отходов.

По словам главы РЭО Дениса Буцаева, компания провела экскурсию для блогеров по подмосковному мусороперерабатывающему заводу, рассказала о процессе рециклинга и раздельном сборе ТКО. Всего эти видео собрали в “ТикТоке” около 8,5 миллиона просмотров. Как отметил Буцаев, работа по формированию у людей правильных экологических привычек является важной составляющей реформы отрасли обращения с ТКО, передает телеканал “360”.

Видео были посвящены раздельному сбору отходов, переработке, отказу от одноразовых предметов. Одно из них вышло в аккаунте Дани Милохина и собрало 2,9 миллиона просмотров. Другое, касающееся сбора раздельного и смешанного мусора, посмотрели 1,2 миллиона человек.

Ролики были выложены в аккаунтах Дани Милохина (15,5 млн подписчиков), Махи Горячевой (8,7 млн), Ани Pokrov (14,7 млн), Влада Левского (4,3 млн), Лианы Сулеймановой (7,8 млн) и Dream Team House (11,8 млн).

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