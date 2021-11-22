Эксперт рассказал о доходности гособлигаций РФ на фоне проблем с долгом «Роснано»

По словам главного управляющего УК «Атон-менеджмент» Константина Святного, при высоком уровне фундаментальной устойчивости российской экономики даже появление вероятных проблем с долгом «Роснано» не будет серьезно сказываться на доходности гособлигаций РФ.

Как сообщает 1prime.ru, в «Роснано» проинформировали в пятницу о встрече, в которой принимали участие кредиторы и крупные держатели облигаций. На ней анализировались возможные варианты, по которым можно было бы проводить реструктуризацию. А на Мосбирже решено было приостановить торги, на которые выставлялись девять выпусков облигаций компании общей стоимостью 71,5 миллиарда рублей. По мнению эксперта, пока не хватает информации, чтобы делать какие-то выводы. Кроме того, эмитентом были сделаны шаги (речь о приостановке торгов), чтобы у инвесторов не возникло чрезмерных потерь в связи с первоначальными эмоциональными реакциями, свойственными в такой ситуации. «Это дает основания надеяться, что ситуация под контролем, по крайней мере пока», — поясняет Святный. Что касается самой возникшей ситуации, он считает ее беспрецедентной, и здесь иллюзии не уместны. В зависимости от конкретного выпуска инвесторам, вероятнее всего, поступят предложения с различными вариантами реструктуризации. Либо речь может идти об изменении параметров облигаций, находящихся в обращении на рынке. Возможность дефолта, по его мнению, не так вероятна, как реструктуризация. Что же касается волатильности долга на рынке, не исключено, что он может на короткое время подрасти. На долгосрочную перспективу эффект не будет большим. Это станет зависеть от тех кредитных качеств, которыми обладает отдельно взятый эмитент. Пока бессмысленно анализировать возможный дефолт эмитента. Эксперт назвал высокой фундаментальную устойчивость российской экономики. И нынешняя ситуация с корпорацией «Роснано», которая является лишь одним из эмитентов, не сможет серьезно уронить доходность государственных бумаг. В самой корпорации рассказали в пятницу, что на встрече, в которой участвовали кредиторы и крупные держатели облигаций, рассматривались финансовые результаты деятельности компании и возможные сценарии, по которым может быть осуществлена реструктуризация в интересах кредиторов. Они говорили о необходимости проведения корректировки в связи с тем, что накопился непропорциональный долг, и с нынешней финансовой моделью общества. Сегодня приходится говорить о разработке компромиссных вариантов развития ситуации, что позволит не использовать самые плохие сценарии. Но Московской бирже 19 ноября было объявлено о приостановке торгов с 17.08 пятницы, на которые выставлялись девять выпусков облигаций «Роснано» на общую сумму 71,5 миллиарда рублей, что было обусловлено предписанием Банка России. На бирже занимаются подготовкой запроса в «Роснано», чтобы знать, каким образом компания планирует обслуживать свой долг. Торги ценными бумагами «Роснано» на Московской бирже были продолжены в понедельник. В ходе них снижалась цена облигаций. Цена на бумаги ближайшего к погашению выпуска (1 декабря) объемом 4,5 миллиарда рублей понижалась до 690 рублей, хотя номинал был в 1000 рублей.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter