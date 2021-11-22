К многодетной матери в Тагиле пришла полиция после обращения к Путину из-за QR-кодов

К многодетной матери в Тагиле пришла полиция после обращения к Путину из-за QR-кодов
К многодетной матери в Тагиле пришла полиция после обращения к Путину из-за QR-кодов
Сегодня, 16:21ОбществоФото: 1MI
К матери пятерых детей из Нижнего Тагила пришли полицейские. Причиной стала подготовка обращения к президенту РФ Владимиру Путину об отмене QR-кодов.

Силовики долго стучали в квартиру. При этом хотели увезти женщину без повестки, рассказал юрист Никита Сорокин на своей странице в Instagram. В результате многодетной матери, по словам юриста, пришлось вызывать скорую. Кроме того, полиция приходила и к другим активистам.

Группа людей смогла собраться и записать обращение к Путину. Мероприятие проходило, по словам Сорокина, под охраной полиции, которая предупреждала о возможной ответственности.

Напомним, система QR-кодов используется в Свердловской области с 30 октября. Код выдается тем, кто уже поставил прививку или переболел коронавирусом. Предъявляются коды во всех общественных местах, кроме продуктовых магазинов, аптек и общественного транспорта.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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