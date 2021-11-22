К многодетной матери в Тагиле пришла полиция после обращения к Путину из-за QR-кодов

Силовики долго стучали в квартиру. При этом хотели увезти женщину без повестки, рассказал юрист Никита Сорокин на своей странице в Instagram. В результате многодетной матери, по словам юриста, пришлось вызывать скорую. Кроме того, полиция приходила и к другим активистам.