К многодетной матери в Тагиле пришла полиция после обращения к Путину из-за QR-кодов

Силовики долго стучали в квартиру. При этом хотели увезти женщину без повестки, рассказал юрист Никита Сорокин на своей странице в Instagram. В результате многодетной матери, по словам юриста, пришлось вызывать скорую. Кроме того, полиция приходила и к другим активистам.
Группа людей смогла собраться и записать обращение к Путину. Мероприятие проходило, по словам Сорокина, под охраной полиции, которая предупреждала о возможной ответственности.
Напомним, система QR-кодов используется в Свердловской области с 30 октября. Код выдается тем, кто уже поставил прививку или переболел коронавирусом. Предъявляются коды во всех общественных местах, кроме продуктовых магазинов, аптек и общественного транспорта.