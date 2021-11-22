Казанские таксисты вдвое увеличили тарифы после введения QR-кодов на транспорте

Поездки на такси в Казани резко подорожали в связи с началом действия QR-кодов в общественном транспорте Татарстана. По новым правилам, которые вступили в силу с 22 ноября, эти коды необходимо предъявлять на городском, пригородном и межмуниципальном транспорте, а также для поездок на метро.

Как рассказали в пресс-службе предприятия «Метроэлектротранс», из казанского транспорта утром было высажено свыше пятисот пассажиров, не имеющих QR-кодов. А еще новое ограничение спровоцировало огромные очереди из тех, у кого требуемые коды были в наличии, но зато не работала система их считывания у некоторых кондукторов, сообщает NEWS.ru. Как рассказала журналистам жительница Казани Елена, в первый день действия QR-кодов поездка от Московского района до микрорайона Юдино обошлась ей в 500 рублей вместо обычных 250-ти. Однако двойные тарифы действовали у таксистов лишь утром, а после 12.00 цены вернулись к прежним. А еще одна жительница Казани, Татьяна, QR-код ей не пришел, хотя она и вакцинировалась от коронавируса. Ей тоже пришлось брать такси за 269 рублей, чтобы добраться до работы, и на протяжении всей поездки она наблюдала на дорогах полупустые автобусы. По ее словам, вечером добираться до дома придется, вероятно, снова на такси, так как без QR-кода в автобус не пустят. Татьяна сообщила, что трата порядка 600 рублей в день на такси для нее является существенной, с учетом того, что они с супругом живут примерно на 25 тысяч рублей в месяц, при том что муж — инвалид второй группы, и он не работает. Так что, по ее словам, введение QR-кода в транспорте «убивает просто». Нелегко в данной ситуации приходится и пенсионерам, многие из которых не имеют смартфонов, а пользуются кнопочными телефонами, резюмировала она. Напомним, Татарстан стал первым российским регионом, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте. Власти отмечают, что данная система может быть отменена, если ситуация с COVID-19 изменится в лучшую сторону.

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