На лечение в психиатрию отправлен участник протестов в сквере в Екатеринбурге

Фигурант дела о массовых беспорядках против строительства храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге направлен на принудительное лечение. Он также был освобожден от уголовной ответственности.

Суд установил, что действия, совершенные в сквере во время протестов, были сделаны в состоянии невменяемости. Поэтому его было решено направить на лечение, пишет ТАСС. Напомним, собор Святой Екатерины был разрушен в 1930 году. Его планировалось построить в центре Екатеринбурга. Начало работ привело к недовольствам горожан. Они вышли на стихийную акцию протеста 13 мая 2019 года. Она продолжалась несколько дней. 16 мая президент РФ предложил провести опрос среди жителей. В результате новой площадкой строительства стала территория бывшего Приборостроительного завода.

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