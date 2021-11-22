На строительство мусоросортировочного комплекса в Тагиле получено 2,77 млрд рублей

На строительство мусоросортировочного комплекса в Тагиле получено 2,77 млрд рублей
На строительство мусоросортировочного комплекса в Тагиле получено 2,77 млрд рублей
Сегодня, 13:40ОбществоФото: 1MI
Финансирование в размере 2,77 миллиарда рублей получило АО «Облкоммунэнерго». Кредитный договор был заключен 19 ноября со Сбербанком. Ссуда предоставлена до февраля 2031 года.

На выделенные средства будет построен мусоросортировочный комплекс, имеющий проектную мощность не менее 185 тысяч тонн в год и полигон для захоронения отходов. Последний сможет принимать 129,5 тысячи тонн ежегодно. Кроме того, будут рекультивированы два полигона с общей площадью более 20 гектар, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».

Слева Владислав Шиленко, справа Дмитрий Буданов
Фото:пресс-служба "Облкоммунэнерго"

Строительство объектов планируется на территории Нижнетагильского ГО, в районе Кушвинского тракта. Новый полигон будет предназначен для обработки, обезвреживания и утилизации твердых отходов Они будут свозиться с территории Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.

Планируется, что на новом комплексе извлекаться будут не менее 30% вторичных материальных ресурсов и продуктов обезвреживания участков компостирования. Кроме того, проектом предусмотрена площадка для производства RDF-топлива. В его составе будет древесина, получаемая из ТКО, макулатура, пластик, пленка и текстиль.

Полученным техногрунтом будут пересыпаться слои полигона. Это, по мнению специалистов, позволит пользоваться почвой более рационально и снизить негативное воздействие на окружающую среду, которое возникает из-за разложения органических продуктов.

Генеральным подрядчиком строительства является АО «Интертехэлектро», у которого уже имеется положительный опыт такого строительства. Компания выступала генподрядчиком в Тюмени, Ишиме и Тобольске.

Строительство объекта такого масштаба — это сложный и многоэтапный процесс, и подписание кредитной документации — важнейший шаг на пути его запуска. После прохождения Главгосэкспертизы и получения необходимых разрешений, мы приступим к строительству. Работы будем вести в круглогодичном режиме и с соблюдением всех технологических требований, рассказал директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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Нижний ТагилАО "Облкоммунэнерго"Мусоросортировочный завод
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