На строительство мусоросортировочного комплекса в Тагиле получено 2,77 млрд рублей

На выделенные средства будет построен мусоросортировочный комплекс, имеющий проектную мощность не менее 185 тысяч тонн в год и полигон для захоронения отходов. Последний сможет принимать 129,5 тысячи тонн ежегодно. Кроме того, будут рекультивированы два полигона с общей площадью более 20 гектар, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».