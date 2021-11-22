На строительство мусоросортировочного комплекса в Тагиле получено 2,77 млрд рублей

На выделенные средства будет построен мусоросортировочный комплекс, имеющий проектную мощность не менее 185 тысяч тонн в год и полигон для захоронения отходов. Последний сможет принимать 129,5 тысячи тонн ежегодно. Кроме того, будут рекультивированы два полигона с общей площадью более 20 гектар, сообщает пресс-служба «Облкоммунэнерго».
Строительство объектов планируется на территории Нижнетагильского ГО, в районе Кушвинского тракта. Новый полигон будет предназначен для обработки, обезвреживания и утилизации твердых отходов Они будут свозиться с территории Нижнего Тагила, Горноуральского и Невьянского городских округов.
Планируется, что на новом комплексе извлекаться будут не менее 30% вторичных материальных ресурсов и продуктов обезвреживания участков компостирования. Кроме того, проектом предусмотрена площадка для производства RDF-топлива. В его составе будет древесина, получаемая из ТКО, макулатура, пластик, пленка и текстиль.
Полученным техногрунтом будут пересыпаться слои полигона. Это, по мнению специалистов, позволит пользоваться почвой более рационально и снизить негативное воздействие на окружающую среду, которое возникает из-за разложения органических продуктов.
Генеральным подрядчиком строительства является АО «Интертехэлектро», у которого уже имеется положительный опыт такого строительства. Компания выступала генподрядчиком в Тюмени, Ишиме и Тобольске.
Строительство объекта такого масштаба — это сложный и многоэтапный процесс, и подписание кредитной документации — важнейший шаг на пути его запуска. После прохождения Главгосэкспертизы и получения необходимых разрешений, мы приступим к строительству. Работы будем вести в круглогодичном режиме и с соблюдением всех технологических требований, рассказал директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.