Незаконный комод, опасная куница и похищение гаража. Итоги дня в Свердловской области

В сафари-парке, расположенном в поселке Октябрьский, куница кусает детей. На это пожаловался местный житель. По его словам, ранее он уже видел, как животное нападает на маленьких посетителей. Данные слова привлекли внимание специалистов, которые нагрянули с проверкой. В результате был выявлен целый ряд нарушений. Например, у вольеров нет специальных знаков об опасных животных, также не на каждого зверя имеются документы и данные об идентификации. Результаты проверки были направлены в Нижнесергинскую прокуратуру.