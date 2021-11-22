Незаконный комод, опасная куница и похищение гаража. Итоги дня в Свердловской области

Противники QR-кодов продолжают выражать свое недовольств и пытаться донести его до власти Свердловской области. В этот раз активисты взяли штурмом областную прокуратуру. Они рассчитывали получить ответ на жалобу о введение кодов. По словам уральцев, обращение подавалось еще 21 октября, однако ответ так и не пришел. Также граждане хотели добиться разъяснений законности введения системы кодов. В общей сложности к зданию прокуратуры пришли около 15 недовольных.
Небывалый результат показало введение QR-кодов на территории Свердловской области — темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились в 120 раз. Об этом заявил главный санврач региона Дмитрий Козловских. По его словам, на столь высокий показатель повлияло именно введение кодов. Без них непривитые граждане больше не могут попасть в ТРЦ, общепиты и другие места скопления людей.
Не отходя далеко от темы QR-кодов: 23 ноября власти Свердловской области на заседании оперштаба собираются обсуждать их введение в общественном транспорте. Об этом сообщил осведомленный источник. Он отметил, что пока окончательного решения не принято, однако ситуация может измениться уже завтра. В областном оперштабе слухи не подтвердили, но и не стали их отрицать.
Жительница Екатеринбурга рассказала интересную историю бездействия сотрудников полиции. По словам девушки, воры вместе с металлическим гаражом похитили ее машину, однако искать имущество свердловчанке пришлось своими силами, поскольку в полиции ей отказали в помощи. В результате машина обнаружилась без номеров на окраине города, а гараж уже доставили в пункт металлоприема. Девушка рассказала, что узнала о череде схожих краж, на которые полиция по какой-то причине закрывает глаза.
В Нижнем Тагиле мебельная компания «Первый мебельный» заплатит 25 тысяч за продажу незаконного комода. Таковым был признан комод «Фиксики» за почти пять тысяч рублей. Штраф компания получила за то, что продавала продукцию под товарным знаком «Фиксики» без разрешения правообладателя. Суд постановил, что теперь придется не только выплачивать штраф, но и уничтожать незаконный комод.
В сафари-парке, расположенном в поселке Октябрьский, куница кусает детей. На это пожаловался местный житель. По его словам, ранее он уже видел, как животное нападает на маленьких посетителей. Данные слова привлекли внимание специалистов, которые нагрянули с проверкой. В результате был выявлен целый ряд нарушений. Например, у вольеров нет специальных знаков об опасных животных, также не на каждого зверя имеются документы и данные об идентификации. Результаты проверки были направлены в Нижнесергинскую прокуратуру.
В Нижнем Тагиле 20-летний местный житель хотел сыграть свадьбу и отремонтировать квартиру, однако теперь ему грозит до 20 лет колонии. Дело в том, что ради достижения своих целей молодой человек начал распространять синтетические наркотики. Полицейские задержали парня около его дома, а в местах закладок они обнаружили 37 свертков. Общая масса изъятых веществ насчитывает 250 грамм. По словам тагильчанина, в опасную стезю он попал весной текущего года.