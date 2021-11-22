Отменить QR-коды в придорожных кафе попросил свердловский экс-депутат

В своем обращении бывший депутат указал, что многие жители региона совершают длительные поездки, в том числе и с детьми. Введение QR-кодов не дает возможности всем путешественникам вовремя поесть, отдохнуть и обогреться в зимнее время суток. Это может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий, пишет «Накануне». При этом в авариях могут пострадать как привитые, так и не привитые свердловчане, отметил Семеновых.
Напомним, свердловские рестораторы обратились к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой об отмене ограничений во время предновогодних корпоративов. По словам бизнесменов, выручка в предприятиях общепита после введения QR-кодов снизилась на 50%.