Отменить QR-коды в придорожных кафе попросил свердловский экс-депутат

Отменить QR-коды в придорожных кафе попросил свердловский экс-депутат
Отменить QR-коды в придорожных кафе попросил свердловский экс-депутат
Сегодня, 16:53ОбществоФото: 1MI
Скорректировать часть указа о введении QR-кодов в общепите попросил экс-депутат ЗакCo Свердловской области Сергей Семеновых. Речь идет об отмене ограничений в придорожных кафе из-за возможного числа увеличения ДТП.

В своем обращении бывший депутат указал, что многие жители региона совершают длительные поездки, в том числе и с детьми. Введение QR-кодов не дает возможности всем путешественникам вовремя поесть, отдохнуть и обогреться в зимнее время суток. Это может привести к росту числа дорожно-транспортных происшествий, пишет «Накануне». При этом в авариях могут пострадать как привитые, так и не привитые свердловчане, отметил Семеновых.

Напомним, свердловские рестораторы обратились к полпреду УрФО Владимиру Якушеву и губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой об отмене ограничений во время предновогодних корпоративов. По словам бизнесменов, выручка в предприятиях общепита после введения QR-кодов снизилась на 50%.

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