Против увольнения главврача стоматологии выступили медики в Екатеринбурге

Отменить решение об увольнении главного врача и реорганизации стоматологии № 1 в Екатеринбурге выступил медперсонал. Он приготовил обращение на имя губернатора Евгения Куйвашева.

Решение об увольнение, по мнению медиков, нарушает принципы недопустимости злоупотребления правом собственника и нарушает права всего коллектива, пишет Ура.ру. Медики считают, что минздрав региона, а также главный внештатный стоматолог работают на бизнес, но не в интересах персонала и горожан. Они отмечают, что примером этому является желание отдать участок под застройку. Напомним, ранее стало известно, что главный врач стоматологической поликлиники № 1 Андрей Любимов был уволен. При этом причины такого решения не назывались.

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