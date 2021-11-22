Спасти детей от жестоких опекунов попросила главного омбудсмена тагильский педагог

Спасти детей от жестоких опекунов попросила главного омбудсмена тагильский педагог
Спасти детей от жестоких опекунов попросила главного омбудсмена тагильский педагог
Сегодня, 15:25ОбществоФото: 1MI
С письмом к новому уполномоченному по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой обратилась педагог из Нижнего Тагила. Она просит вмешаться в историю семьи профессиональных опекунов, где, по ее словам, происходило насилие.

В своем обращении женщина пишет, что в семье воспитывается около 10 детей. При этом сама опекунша на хорошем счету и имеет звание матери-героини. Однако она использует, по мнению педагога, жесткие методы воспитания.

По ее информации, опекун периодически помещала детей в психиатрию, хотя, по мнению педагогов, для этого не было повода. После больницы дети возвращались неузнаваемыми. Как отметили преподаватели, начались отклонения в поведении, а также уменьшился уровень сформированности психологических процессов. Обращают внимание педагоги и на возможное насилие.

Они просят помочь разобраться в данной ситуации и взять семью на особый контроль, чтобы вся необходимая помощь была оказана детям.

Напомним, в начале октября появилась информация о том, что приемная мать плохо обращалась с детьми. Кроме того, старший 12-летний мальчик подозревается в изнасиловании младшего брата. Позднее один из воспитанников семьи рассказал о проблемах в семье. После этого дети были изъяты и помещены в реабилитационный центр.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
детиомбудсменНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы