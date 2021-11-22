Спасти детей от жестоких опекунов попросила главного омбудсмена тагильский педагог

С письмом к новому уполномоченному по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой обратилась педагог из Нижнего Тагила. Она просит вмешаться в историю семьи профессиональных опекунов, где, по ее словам, происходило насилие.

В своем обращении женщина пишет, что в семье воспитывается около 10 детей. При этом сама опекунша на хорошем счету и имеет звание матери-героини. Однако она использует, по мнению педагога, жесткие методы воспитания. По ее информации, опекун периодически помещала детей в психиатрию, хотя, по мнению педагогов, для этого не было повода. После больницы дети возвращались неузнаваемыми. Как отметили преподаватели, начались отклонения в поведении, а также уменьшился уровень сформированности психологических процессов. Обращают внимание педагоги и на возможное насилие. Они просят помочь разобраться в данной ситуации и взять семью на особый контроль, чтобы вся необходимая помощь была оказана детям. Напомним, в начале октября появилась информация о том, что приемная мать плохо обращалась с детьми. Кроме того, старший 12-летний мальчик подозревается в изнасиловании младшего брата. Позднее один из воспитанников семьи рассказал о проблемах в семье. После этого дети были изъяты и помещены в реабилитационный центр.

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