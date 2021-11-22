Стала известна причина страшного пожара с пятью погибшими детьми в Бызово

Появилась информация, из-за чего загорелся частный жилой дом в селе Бызово под Нижним Тагилом. В пожаре, который произошел 15 апреля 2021 года, погибли пятеро детей.

Как выяснилось, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Она оказалась неисправна, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу областного МЧС. С целью расследования дела заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ранее мама детей — Тамара Щербинина рассказывала, что ее допрашивали следователи, но причина инцидента не сообщалась. Напомним, 15 апреля 2021 года в пожаре в селе Бызово погибли пятеро детей. Двое несовершеннолетних были госпитализированы на вертолете в больницу Екатеринбурга. Также выжили двое взрослых. Они тоже были доставлены в медучреждение. Губернатор Евгений Куйвашев обязал главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова предоставить жилье погорельцам. 8 мая потерпевшие были отпущены из ДГБ № 9 в Екатеринбурге. Их передали матери. Мама смотрела, как дом с ее детьми горит: подробности пожара под Нижним Тагилом 3 Фото Как семья спасала детей из пожара и как они жили: редакция TagilCity.ru побывала на месте трагедии в Бызово

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter