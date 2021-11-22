Стала известна причина страшного пожара с пятью погибшими детьми в Бызово

Стала известна причина страшного пожара с пятью погибшими детьми в Бызово
Стала известна причина страшного пожара с пятью погибшими детьми в Бызово
Сегодня, 20:27ОбществоФото: 1MI
Появилась информация, из-за чего загорелся частный жилой дом в селе Бызово под Нижним Тагилом. В пожаре, который произошел 15 апреля 2021 года, погибли пятеро детей.

Как выяснилось, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Она оказалась неисправна, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу областного МЧС. С целью расследования дела заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее мама детей — Тамара Щербинина рассказывала, что ее допрашивали следователи, но причина инцидента не сообщалась.

Напомним, 15 апреля 2021 года в пожаре в селе Бызово погибли пятеро детей. Двое несовершеннолетних были госпитализированы на вертолете в больницу Екатеринбурга. Также выжили двое взрослых. Они тоже были доставлены в медучреждение.

Губернатор Евгений Куйвашев обязал главу Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова предоставить жилье погорельцам.

8 мая потерпевшие были отпущены из ДГБ № 9 в Екатеринбурге. Их передали матери.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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