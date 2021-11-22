Устроившую смертельное ДТП и сбежавшую от суда свердловчанку проверят на вменяемость

Комплексную психолого-психиатрическую экспертизу предстоит пройти Кристине Тахтеевой из Екатеринбурга, которая летом 2019 года устроила смертельное ДТП на ЕКАД. Девушка будет проверена на вменяемость.

О назначении данной экспертизы ходатайствовал адвокат девушки. Суд его удовлетворил, пишет Е1 со ссылкой на Свердловский областной суд. По этой причине в деле пока был объявлен перерыв. Напомним, смертельная авария произошла в 2020 году. Тогда Кристина Тахтеева ехала за рулем каршерингового автомобиля. На полном ходу она врезалась в бетонные блоки. В результате 27-летний пассажир девушки скончался в больнице. Еще одна пассажирка получила травмы ребер, живота и позвоночника. Эксперты подтвердили тяжкий вред здоровью. В ходе рассмотрения дела девушка отказывалась признавать, что была нетрезвой на момент аварии. Она утверждала, что успела к тому моменту протрезветь. Районный суд приговорил девушку к семи годам колонии-поселения. Она подала апелляцию, а затем сбежала.

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