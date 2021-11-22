Вторая «Уральская неделя против насилия» пройдет в Екатеринбурге

В рамках мероприятия, с 25-го ноября по 1-е декабря пройдет семь бесплатных лекций. Четыре из них психологи и специалисты, работающие с проблемой домашнего насилия, проведут онлайн, а еще три – в Ельцин Центре и Ресурсном центре для ЛГБТ.