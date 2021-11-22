Вторая «Уральская неделя против насилия» пройдет в Екатеринбурге

В рамках мероприятия, с 25-го ноября по 1-е декабря пройдет семь бесплатных лекций. Четыре из них психологи и специалисты, работающие с проблемой домашнего насилия, проведут онлайн, а еще три – в Ельцин Центре и Ресурсном центре для ЛГБТ.
Открытие «Недели против насилия» приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Целью мероприятия организаторы видят освещение проблемы домашнего насилия, обучение способам его предотвращения и предупреждения. Узнать расписание лекций в рамках мероприятия можно на сайте организации «Стигма» и на странице «Недели» в Facebook.
Первая «Уральская неделя против насилия», также представлявшая из себя серию лекций, прошла в Екатеринбурге в прошлом году.