Вторая «Уральская неделя против насилия» пройдет в Екатеринбурге

Вторая «Уральская неделя против насилия» пройдет в Екатеринбурге
Вторая «Уральская неделя против насилия» пройдет в Екатеринбурге
Сегодня, 21:40ОбществоФото: организаторы "Недели против насилия"
25-го ноября в Екатеринбурге стартует «Уральская неделя против насилия».

В рамках мероприятия, с 25-го ноября по 1-е декабря пройдет семь бесплатных лекций. Четыре из них психологи и специалисты, работающие с проблемой домашнего насилия, проведут онлайн, а еще три – в Ельцин Центре и Ресурсном центре для ЛГБТ.

Открытие «Недели против насилия» приурочено к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Целью мероприятия организаторы видят освещение проблемы домашнего насилия, обучение способам его предотвращения и предупреждения. Узнать расписание лекций в рамках мероприятия можно на сайте организации «Стигма» и на странице «Недели» в Facebook.

Первая «Уральская неделя против насилия», также представлявшая из себя серию лекций, прошла в Екатеринбурге в прошлом году.

Сюжеты:
Екатеринбург
женщинылекции
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы