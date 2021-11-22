Жители России смогут использовать интернет из космоса

В ближайшем будущем программа «Сфера» обеспечит россиянам интернет из космоса. Предполагается, что новые технологии начнут работать уже с 2024 года, по словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

«Если все пойдет так, как мы планируем, то в 2024 году страна получит интернет из космоса», — цитирует Рогозина издание ТАСС. Как пишет 360tv.ru, по словам гендиректора «Роскосмоса», компания уже получила деньги на разработку научно-технического задела. В 2022 году на данный проект будет выделено еще 7 млрд рублей, которые направят на создание летательных аппаратов «Скиф» и «Марафон». Один из них запустят уже в ближайшем году. Другую часть средств направят на закупку ракет-носителей спутников под названием «Экспресс-РВ». Их планируют вывести в 2024 году. По словам Рогозина, финансирование обеспечивает Минцифры, а непосредственно аппараты разработают сотрудники «Роскосмоса». Впервые о программе «Сфера» стало известно после того, как глава государства Владимир Путин выступил на прямой линии в 2018 году. Тогда президент отметил, что в космос отправятся более 600 российских спутников связи.

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