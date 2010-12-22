132 компьютера получили детские сады Нижнего Тагила
22 декабря 2010, 18:34ОбществоАнка
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Детские сады Нижнего Тагила получили 132 компьютора.
Об этом заявила глава города Валентина Исаева. Компьютеры, напомним, необходимы для появления электронной очереди в тагильские детсады и школы. Этот проект должен быть запущен в Нижнем Тагиле в тестовом режиме в ближайшее время.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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