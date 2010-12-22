Еще один пенсионер-инвалид покончил с собой, взорвав самодельную бомбу
22 декабря 2010, 09:26Общество
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Пожилой мужчина, инвалид второй группы, покончил жизнь самоубийством в Екатеринбурге с помощью самодельного взрывного устройства, сообщает РИА Новости.
Происшествие случилось 21 декабря вечером в Железнодорожном районе Екатеринбурга, удома 119 на улице Бебеля. Мужчина взорвал самодельное безоболочноеустройство мощностью 200 граммам тротила. От полученных ран пенсионерскончался.
По данным «REGIONS.RU», 63-летний житель Екатеринбурга, инвалид 2группы, незадолго до взрыва поссорился с женой. Ссылаясь на УВД города, «REGIONS.RU» сообщает, что мужчина уже пыталсяпокончить с собой: два года назад он наглотался таблеток, однако врачамудалось его спасти.
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