Еще один пенсионер-инвалид покончил с собой, взорвав самодельную бомбу

По данным «REGIONS.RU», 63-летний житель Екатеринбурга, инвалид 2группы, незадолго до взрыва поссорился с женой. Ссылаясь на УВД города, «REGIONS.RU» сообщает, что мужчина уже пыталсяпокончить с собой: два года назад он наглотался таблеток, однако врачамудалось его спасти.