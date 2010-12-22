Масло немасляное. Очередную партию контрафакта изъяли в магазине Нижнего Тагила

По вкусу продукт не соответствовал заявленному на упаковке наименованию. Эксперты провели проверку образцов и выяснили, что «масло» на самом деле таковым не является. Из магазина изъято более 40-ка килограммов масла. На этот раз стандарту не соответствовали продукты двух производителей. Первое масло произведено 2 декабря на молочном заводе в Полевском. Оно упаковано в жёлтую фольгу. Второй фальсификат – уже известное нижнетагильскому Роспотребнадзору масло из Берёзовского, производитель ИП Слободчик.

Партия такого масла уже изымалась из тагильских магазинов за ненадлежащее качество. Тогда, напомним, березовский Роспотребнадзор ответил на запрос тагильских жкспертов, что данный изготовитель – на хорошем счету. Теперь, видимо, предпринимателю наказания не избежать. Как отметила главный специалист-эксперт нижнетагильского Роспотребнадзора Елена Старикова, накажут и магазин. Не только за продажу некачественного товара. В случае с Березовским маслом, которое было фасовано работниками магазина, продавцы перемаркировывали дату упаковки, увеличивая срок годности каждого куска масла на 15 дней. И с каждым разом вес бруска, указанный на маркировке, увеличивался на 4 грамма. Административное наказание, в результате, понесут директор магазина, заведующий и фасовщик, отметила Елена Старикова.