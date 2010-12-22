На Северный поселок временно не будут ходить трамваи
22 декабря 2010, 16:28Общество
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Трамвайные маршруты № 6 и № 11 временно закрыты в связи с аварией.
В связи с аварией на линии 6-го маршрута временно закрыто движениетрамваев на Северный поселок. Об этом сообщает ообщественная организация«Тагильчане за трамвай», ссылаясь на службу движения трамвайногоуправления.
Движение откроется 23 декабря по окончании монтажа контактной сети.
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