Новая подстанция запущена в эксплуатацию под Нижним Тагилом

Подстанция построена для повышения надежности электроснабжения нового горнолыжного комплекса «Гора Белая» и поселков Уралец, Черноисточинск, Висим. Запуск подстанции «Белогорье» - это вторая часть инвестиционного проекта МРСК Урала по созданию устойчивой системы электроснабжения горнолыжного комплекса и прилегающих территорий. С 2006 года МРСК Урала вложила в проект «Белогорье» 470 миллионов рублей, сообщает пресс-служба НТЭС МРСК Урала. Между тем, сегодня у энергетиков – профессиональный праздник. Он отмечается в самый короткий световой день в году – 22-го декабря. Дорогие энергетики! Поздравляем с праздником! Благодаря вам в тагильских семьях есть свет и тепло.