Новая подстанция запущена в эксплуатацию под Нижним Тагилом
22 декабря 2010, 18:14ОбществоАнка
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В районе поселка Уралец построена и запущена в эксплуатацию новая подстанция 110 киловольт «Белогорье» с линиями электропередачи.
Подстанция построена для повышения надежности электроснабжения нового горнолыжного комплекса «Гора Белая» и поселков Уралец, Черноисточинск, Висим. Запуск подстанции «Белогорье» - это вторая часть инвестиционного проекта МРСК Урала по созданию устойчивой системы электроснабжения горнолыжного комплекса и прилегающих территорий. С 2006 года МРСК Урала вложила в проект «Белогорье» 470 миллионов рублей, сообщает пресс-служба НТЭС МРСК Урала. Между тем, сегодня у энергетиков – профессиональный праздник. Он отмечается в самый короткий световой день в году – 22-го декабря. Дорогие энергетики! Поздравляем с праздником! Благодаря вам в тагильских семьях есть свет и тепло.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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