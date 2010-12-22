Одиннадцати свалок не хватает, чтобы вывезти с улиц Нижнего Тагила весь снег

Его уже выпало так много, что в администрации города не знают, куда его вывозить. Об этом рассказала глава города Валентина Исаева. По её словам, с тагильских улиц уже вывезено более 60-ти тысяч тонн снега. Изначально для него было выделено три пустыря. Сейчас снежных свалок уже 11, но не хватает и их. Администрация города продолжает согласовывать места для новых свалок. Снег, отметила мэр, относится к отходам четвёртой категории опасности. А значит, когда придёт пора таяния, появится новая проблема – с пустырей вывезти его на официальные свалки. Между тем, сегодня в Нижнем Тагиле вновь снегопад. Придётся ли для ликвидации его последствий снова вводить особый режим – будут смотреть по ситуации, говорит заместитель главы города по городскому хозяйству и строительству Владимир Белов. Но в условиях, когда меньше чем за неделю выпадала вся зимняя порция снега, обычными методами обходиться было нельзя, уверен он.