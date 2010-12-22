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Одиннадцати свалок не хватает, чтобы вывезти с улиц Нижнего Тагила весь снег
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Одиннадцати свалок не хватает, чтобы вывезти с улиц Нижнего Тагила весь снег

22 декабря 2010, 18:47ОбществоАнка
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