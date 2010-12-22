Роспотребнадзор изымает из продажи новогодние товары в Нижнем Тагиле

«Новогодние» проверки проводит нижнетагильской Роспотребнадзор. Специалисты ищут нарушения в продаже пиротехники, ёлочных украшений, карнавальных костюмов и сладких новогодних подарков. Вместе с местной прокуратурой проверяли тоговые точки Тагилстроевского района. 26 карнавальных костюмов из продажи пришлось изъять – ими торговали без сертификатов соответствия и санитарно-эпидемиологических заключений. На некоторых костюмах не было информации об изготовителе. Некоторые продавцы вводили покупателя в заблуждение относительно цены на товар. Изъято 22 единицы пиротехники неизвестного производителя.

Чтобы пиротехника не испортила праздник, специалисты советуют покупать фейерверки и бенгальские огни, на упаковках которых есть чёткий, хорошо пропечатанный русский текст и предупредительные надписи. Пиротехника должна быть сертифицирована. Эксперты проверили почти 2000 сладких подарков 18-ти наименований. Из них 147 наборов пяти видов проверки не выдержали. Их изъяли. В основном, это подарки, произведённые екатеринбургским торговым домом «Вианже». Не остались без внимания проверяющих безалкогольные напитки, в частности «Детское шампанское». В одном из магазинов была приостановлена реализация 800-т бутылок этого напитка. Пластиковые емкости были деформированы и могли причинить вред ребёнку