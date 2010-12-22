«Рождественские фантазии» тагильских школьников представят в музее искусств

В экспозицию были включены работы на штендерах по следующим номинациям:рождественский рисунок, рождественская аппликация, рождественскийколлаж, рождественская елка, рождественская композиция, рождественскаяоткрытка. Кроме того, организаторы планируют отдельно отметитьучастников за находчивость и выдумку, кропотливый труд, художественныедостоинства и новаторство.