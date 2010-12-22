«Рождественские фантазии» тагильских школьников представят в музее искусств
24 декабря в нижнетагильском музее искусств открывается выставка-конкурс «Рождественские фантазии». В экспозиции выставки представлены работы школьников.
Как сообщает пресс-служба музея, инициаторами проведения конкурса выступили Департамент образованияадминистрации Нижнего Тагила, МО учителей иностранных языков МОУ СОШ 40 иГородской координационный совет по развитию иноязычного образования.
В экспозицию были включены работы на штендерах по следующим номинациям:рождественский рисунок, рождественская аппликация, рождественскийколлаж, рождественская елка, рождественская композиция, рождественскаяоткрытка. Кроме того, организаторы планируют отдельно отметитьучастников за находчивость и выдумку, кропотливый труд, художественныедостоинства и новаторство.
Выставка будет работать с 25 декабря 2010 до 1 февраля 2011 года.Сотрудники музея надеются, что она станет приятным украшением новогоднихканикул для тагильчан.
Выставка-конкурс «Рождественские фантазии» проходит в рамках городскоголингвострановедческого фестиваля учителей иностранных языков.
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