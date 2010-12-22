В Нижнем Тагиле дебошир напал с ножом сначала на жену, а потом на сотрудников милиции
Дебошир на Вагонке напал с ножом сначала на жену, а потом на сотрудников милиции, приехавших по вызову.
По этому факту следственный отдел по Дзержинскому району проводит доследственную проверку. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» зам. руководителя следственного отдела Евгений Новиков, ЧП произошло еще 18-го декабря в одном из домов по Орджоникидзе. Во время семейного скандала муж угрожал жене с ножом. Справиться с ним женщина не смогла и вызвала милицию.
Прибывшие сотрудники 3-й роты ППСМ при УВД Нижнего Тагила пытались успокоить буйного мужчину, однако это еще сильней раззадорило дебошира, который с ножом бросился на милиционеров. Как отметил Евгений Новиков, избежать ранений милиционерам помогли опыт и физподготовка. Правонарушителя скрутили и доставили в райотдел. Ему грозит реальное лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет.
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