В таможне Нижнего Тагила открыта «горячая» телефонная линия

Чтобы разъяснить все новшества тагильским участникам внешнеэкономической деятельности в таможне сегодня начала работу телефонная горячая линия. Работать она будет до конца января. Звонки с вопросами принимаются круглосуточно по телефону 41-23-41. Звонки, поступающие на горячую линию записываются и регистрируются в специальном журнале. Поэтому заявителю следует сообщить свои имя, фамилию, контактные телефоны, наименование организации, регион деятельности и суть вопроса. Ответ специалисты таможни дадут заявителю на следующий день.