В таможне Нижнего Тагила открыта «горячая» телефонная линия
22 декабря 2010, 18:29ОбществоАнка
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С 1 января на территории Таможенного союза вступают в силу новые формы бланков декларации на товары транзитной декларации и новые классификаторы.
Чтобы разъяснить все новшества тагильским участникам внешнеэкономической деятельности в таможне сегодня начала работу телефонная горячая линия. Работать она будет до конца января. Звонки с вопросами принимаются круглосуточно по телефону 41-23-41. Звонки, поступающие на горячую линию записываются и регистрируются в специальном журнале. Поэтому заявителю следует сообщить свои имя, фамилию, контактные телефоны, наименование организации, регион деятельности и суть вопроса. Ответ специалисты таможни дадут заявителю на следующий день.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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