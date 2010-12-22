Воду в Нижнем Тагиле, возможно, возможно будут очищать микроводорослями

Поступило предложение от одной из российских компаний, которая занимается биологической реабилитацией водоемов. В водоем вводится оригинальный штамм микроводоросли – хлореллы, которая способна улучшить воду по цветности, прозрачности, содержанию марганца, магния, нитратов и нитритов. По мнению разработчиков, это один из самых эффективных способов борьбы с сине-зелеными водорослями, которые являются причиной «цветения» водоемов, снижают качество воды, вызывают гибель рыбы, засоряют агрегаты водонасосных станций. Другой штамм хлореллы используется на очистных сооружениях. Метод прошел апробацию на Пензенском, Волгоградском, Белоярском водохранилищах. На совещании договорились провести лабораторные исследования и в январе 2011 года вновь сесть за стол переговоров, отметили в пресс-службе администрации города.