Выбрать лучший домик для птиц попросят жителей Нижнего Тагила

Ребята изготовили более 170-ти домов для птиц. Первое место жюри единогласно присудило воспитаннику детского дома Южаково Юре Задорину за скворечник, украшенный берестой. Юра получил главный приз конкурса – ноутбук. Второе место тоже досталось воспитаннику детдома, на этот раз таватуйского – Коле Дольченко. Самый маленький скворечник смастерила Лиза Синичкина, самый оригинальный – Лиза Бутакова из политехнической гимназии.

Скворечников было так много, и выбирать лучшие было так трудно, что жюри решили ввести дополнительную номинацию. Приз за самый крепкий птичий дом получил Лев Филиппов из 81-й школы. Теперь поучаствовать в выборе лучших скворечников просят тагильчан. Фотографии домиков опубликуют на сайте ТагилСити. По результатам голосования авторы получат призы. А в январе все скворечники разместят в парке у гостиницы, чтобы там смогли поселиться пернатые жильцы.