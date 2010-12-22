За год Нижний Тагил новых кредитов не брал, но по-прежнему расплачивается за старые

Кредиторская задолженность за 2009 год составила 312 миллионов рублей. Ещё 500 миллионов – это кредиты двух-трёхлетней давности с набежавшими процентами. Их погашение переносится на 2011 год. В следующем году будут пытаться погасить и выплаты по судебным искам, которые были назначены в 2010-м. В частности, 164 миллиона администрация города должна Тагилэнерго в качестве компенсации убытков. По словам Валентины Исаевой, в 2007-2008 годах были занижены нормативы потребления горячей воды, в результате компания понесла убытки. Погасить удалось пока лишь 48 миллионов из этой суммы. До сих пор не возмещены убытки перевозчиков от предоставления в 2007 и 2008 годах льгот на проезд в общественном транспорте. Общая сумма выплат по судебным искам составляет почти 250 миллионов рублей.