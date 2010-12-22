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За год Нижний Тагил новых кредитов не брал, но по-прежнему расплачивается за старые
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За год Нижний Тагил новых кредитов не брал, но по-прежнему расплачивается за старые

22 декабря 2010, 18:43ОбществоАнка
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