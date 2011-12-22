Alfa Romeo Giulietta может стать универсалом
Alfa Romeo в рамках стратегической программы по увеличению собственных продаж может выпустить версию модели Giulietta в кузове универсал. Новинка может выйти уже в 2013 году, обеспечив присутствие марки в одном из ключевых сегментов рынка.
Хэтчбек Giulietta считается сейчас самой популярной моделью марки в Европе – из 122 400 автомобилей, проданных Alfa Romeo за 11 месяцев этого года, на долю Giulietta пришлось 60%. Однако руководство Fiat считает, что появление в модельной гамме Giulietta версии с кузовом универсал может еще больше повысить продажи. Дело в том, что на сегодня компактные универсалы пользуются большой популярностью в Европе – они занимают примерно четверть компактного сегмента, а в Германии и Италии, по сведениям агентства Automotive News, их доля доходит до 70%.
Между тем, в модельных линиях Fiat, Alfa Romeo и Lancia компактные универсалы отсутствуют с 2008 года, когда было прекращено производство и без того вяло продававшегося Fiat Stilo Wagon. Таким образом, разработка Giulietta Wagon может расцениваться руководством концерна как стратегическая задача.
Напомним, к тому же времени Alfa Romeo планирует вывести на рынок седан Giulia, который считается идеологическим преемником модели 159, а также большой кроссовер, платформой для которого может поделиться с итальянцами концерн Chrysler.