Alfa Romeo Giulietta может стать универсалом

Хэтчбек Giulietta считается сейчас самой популярной моделью марки в Европе – из 122 400 автомобилей, проданных Alfa Romeo за 11 месяцев этого года, на долю Giulietta пришлось 60%. Однако руководство Fiat считает, что появление в модельной гамме Giulietta версии с кузовом универсал может еще больше повысить продажи. Дело в том, что на сегодня компактные универсалы пользуются большой популярностью в Европе – они занимают примерно четверть компактного сегмента, а в Германии и Италии, по сведениям агентства Automotive News, их доля доходит до 70%.