Американка по ошибке погрузила купленные подарки в чужую машину

Линда Гипсон объяснила, что это произошло, так как, во-первых, машинавыглядела ровно так же, как ее семейный Ford Focus, а во-вторых, ее ключиподошли к багажнику чужого авто.

Американка рассказала, что несколькодней назад приехала с семьей в торговый центр, припарковала автомобиль иотправилась делать покупки. Переодически она возвращалась к машине, чтобы оставить там купленные подарки, и возвращалась обратно в торговыйцентр. Когда Гипсон и ее семейство вышли на улицу из магазина, ониувидели, что машина с подарками уехала. Неподалеку был припаркован Ford,на котором Гипсон приехали к магазинному комплексу.

В чужой машинеоказались купленные в подарок сапоги, два рождественских свитера,парфюмерия и другие предметы. Общая стоимость товаров составила 700долларов. Семейство Гипсон выразило надежду на то, что подарки на Новый годи Рождество имвсе-таки вернут.

А одним из оригинальных подарков, который можно посоветовать, должен стать светильник Краска. Этот необычный светильник в виде банки с выливающейся из него краской придется по вкусу творческим и смелым людям, которые готовы экспериментировать в интерьере