Apple и Google создают компьютеры, которые можно носить на теле

Один из прототипов Apple представляет собой устройство наподобие плеераiPod с изогнутым дисплеем, которое крепится к руке, повторяя изгибзапястья. Пользователь может управлять устройством при помощи голосовыхкоманд, точно так же, как проговаривает команды для iPhone 4S с функциейSiri.

Google также заинтересована в развитии концепции носимых компьютеров,однако избрала иной путь - компьютер, встроенный в очки, которые выводитинформацию на прозрачные дисплеи, используемые вместо стекол, пишет9to5Google. Сайт отмечает, что такое устройство сможет выходить винтернет самостоятельно, без применения смартфона, а обработка данных, вероятно, будет происходить в «облаке».