«АвтоВАЗ» начинает продажи нового автомобиля «Лада Гранта»

Стоимость машины составляет 229 тысяч рублей за комплектацию «стандарт»,и 256 тысяч рублей — за комплектацию «норма». «АвтоВАЗ» начал собиратьзаявки на «Гранту» через Интернет в начале сентября, а прекратилв ноябре и не будет их принимать до конца первого квартала 2012 года.