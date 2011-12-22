«АвтоВАЗ» начинает продажи нового автомобиля «Лада Гранта»
22 декабря 2011, 08:16ОбществоОльга
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Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» начинает продажи нового легкового авто «Лада Гранта». Автомобиль создан для замены «классических» моделей завода, седанов Samara и Kalina.
Стоимость машины составляет 229 тысяч рублей за комплектацию «стандарт»,и 256 тысяч рублей — за комплектацию «норма». «АвтоВАЗ» начал собиратьзаявки на «Гранту» через Интернет в начале сентября, а прекратилв ноябре и не будет их принимать до конца первого квартала 2012 года.
Согласноданным автогиганта, собрано около 20 тысяч заявок. В 2012 годуавтогигант планирует произвести более 100 тысяч автомобилей. С сентябрябудущего года планируется начать выпуск «Лада Гранта» с автоматическойкоробкой передач, а в конце следующего года начнется выпуск автомобилейв кузове хетчбэк.
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