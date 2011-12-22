Длина московских пробок сравнялась с расстоянием до Новосибирска

Загруженность дорог оценивается в девять баллов из десяти (Город стоит).

Как отмечается в пресс-релизе Яндекс.Пробок, ситуация на дорогах обычно заметно улучшается после 09:00. Однако 22 декабря, по состоянию на 11:18, показатель пробок держится на уровне девяти баллов.

Внешняя сторона МКАД стоит от Дмитровского шоссе и до Рублевки и от Можайского шоссе и до Профсоюзной улицы. Серьезные пробки также на Третьем транспортном кольце: на внешней стороне от Сущевского вала и до Беговой, на внутренней - от шоссе Энтузиастов и до Варшавки и от Шмитовского проезда и до Сущевского вала.

Затруднения возникли и на выносных магистралях, в том числе на Ленинском и Кутузовском проспектах.