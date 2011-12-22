Длина московских пробок сравнялась с расстоянием до Новосибирска
Снегопад, который продолжается второй день подряд, 22 декабря сильно осложнил ситуацию на дорогах Москвы. По данным сервиса Яндекс.Пробки, длина пробок в столице составляет около 3400 километров (расстояние от Москвы до Новосибирска).
Загруженность дорог оценивается в девять баллов из десяти (Город стоит).
Как отмечается в пресс-релизе Яндекс.Пробок, ситуация на дорогах обычно заметно улучшается после 09:00. Однако 22 декабря, по состоянию на 11:18, показатель пробок держится на уровне девяти баллов.
Внешняя сторона МКАД стоит от Дмитровского шоссе и до Рублевки и от Можайского шоссе и до Профсоюзной улицы. Серьезные пробки также на Третьем транспортном кольце: на внешней стороне от Сущевского вала и до Беговой, на внутренней - от шоссе Энтузиастов и до Варшавки и от Шмитовского проезда и до Сущевского вала.
Затруднения возникли и на выносных магистралях, в том числе на Ленинском и Кутузовском проспектах.
По прогонозам метеорологов, обильные осадки в Москве сохранятся до конца рабочей недели. Как сообщает ИТАР-ТАСС, на улицах Москвы в круглосуточном режиме работает 12 тысяч единиц снегоуборочной техники. Московские власти призвали автомобилистов пользоваться общественным транспортом.