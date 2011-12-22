ГИБДД предлагает новые способы лишения прав

Так, автомобилисты, неправильно въезжающие на «круговое движение», а также за обгон по встречной, начатый через прерывистую линию разметки, а завершенный с пересечением сплошной, будут лишены прав на пол года.

Штраф 5 тыс. рублей или лишение прав грозит тому водителю, который проехал или повернул под запрещающий знак и в результате стал двигаться во встречном направлении по дороге с односторонним движением. При этом за движение задним ходом по такой дороге нарушением не считается.