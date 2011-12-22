ГИБДД предлагает новые способы лишения прав
По данным газеты «Ведомости», в положение, подготовленное Верховным судом и уточняющее вопросы применения 12-й главы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в которой прописана ответственность за нарушения правил дорожного движения, предполагается внести изменения.
Так, автомобилисты, неправильно въезжающие на «круговое движение», а также за обгон по встречной, начатый через прерывистую линию разметки, а завершенный с пересечением сплошной, будут лишены прав на пол года.
Штраф 5 тыс. рублей или лишение прав грозит тому водителю, который проехал или повернул под запрещающий знак и в результате стал двигаться во встречном направлении по дороге с односторонним движением. При этом за движение задним ходом по такой дороге нарушением не считается.
Также внесены уточнения и для обгона тихоходных транспортных средств. Не будет считаться нарушением правил обгон по встречной полосе, если тихоходное транспортное средство является по определению тихоходным, то есть его максимальная скорость определена изготовителем как не выше 30 км/ч. Обгон просто медленно едущих автомобилей, максимальная скорость которых явно больше 30 км/ч, уже считается нарушением.