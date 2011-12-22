Картины Уорхола оказались прибыльнее акций

По данным портала, стоимость картин Уорхола с 2002 по конец 2011 годавыросла более чем в четыре раза. За это время суммарная капитализациякомпаний, входящих в индекс S&P 500, выросла всего на семьпроцентов. При этом достаточно часто, когда фондовые индексы падали,произведения искусства дорожали на аукционах.