Картины Уорхола оказались прибыльнее акций
22 декабря 2011, 16:20ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Картины Энди Уорхола за последние десять лет росли в цене намного быстрее, чем индекс Standard&Poor's 500. Такой вывод сделал ресурс ArtNet, оценивающий произведения искусства как активы по собственной методике.
По данным портала, стоимость картин Уорхола с 2002 по конец 2011 годавыросла более чем в четыре раза. За это время суммарная капитализациякомпаний, входящих в индекс S&P 500, выросла всего на семьпроцентов. При этом достаточно часто, когда фондовые индексы падали,произведения искусства дорожали на аукционах.
Как отмечает Bloomberg, втечение 2009-2011 годов высокий спрос на работы художниковподдерживался в том числе за счет покупателей из России, Азии и сБлижнего Востока, которые не были так активны раньше.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей