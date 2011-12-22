Конкурс на самый красивый дом в городе Нижний Тагил
Неделю назад - 15 декабря 2011 года стартовал конкурс на самый красивый дом в городе Нижний Тагил, организатором которого является компания Строительный двор при поддержке Администрации г. Нижний Тагил.
Конкурс под названием «Милый дом» должен отобрать не самый богатыйдом, а тот, в который хозяин вложил свою душу. Чтобы принять участие вконкурсе жителям города необходимо подать заявку до 29.02.2012, вкоторой предоставить фотографии дома и свою контактную информацию. Этоможно сделать на сайте конкурсаили по электронной почте на адрес: mail@sdvor.com, также заявку можно принести в магазины «Строительногодвора» по адресам: Кушвинская д.6А, Черноисточинское шоссе д. 64В.
Победительбудет определен на основе голосования конкурсной комиссии, в которуювойдут представители Администрации города Нижний Тагил и компанииСтроительный двор.
Главный приз конкурса – воплощение любой строительной мечты! Подробности можно узнать на сайте или по телефону +7 (3435) 47-54-70. Приглашаем всех владельцев красивых домов к участию в конкурсе!