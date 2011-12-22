Конкурс на самый красивый дом в городе Нижний Тагил

Конкурс под названием «Милый дом» должен отобрать не самый богатыйдом, а тот, в который хозяин вложил свою душу. Чтобы принять участие вконкурсе жителям города необходимо подать заявку до 29.02.2012, вкоторой предоставить фотографии дома и свою контактную информацию. Этоможно сделать на сайте конкурсаили по электронной почте на адрес: mail@sdvor.com, также заявку можно принести в магазины «Строительногодвора» по адресам: Кушвинская д.6А, Черноисточинское шоссе д. 64В.