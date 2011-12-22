Кроссовер Honda Crosstour получил четырехцилиндровый мотор

Новинка получила 2,4-литровую атмосферную «четверку», развивающую 195 лошадиных сил и 219 Нм крутящего момента при 4000 оборотах в минуту. Мотор будет работать в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Динамические характеристики автомобиля с такой силовой установкой не сообщаются. В «Хонде» лишь уточняют, что расход топлива Crosstour в городском цикле составит 11,2 литра на сто километров пробега, а на трассе — 8,1 литра.

Автомобиль с четырехцилиндровым двигателем можно будет заказать в одной из двух комплектаций — EX и EX-L. В стандартное оснащение входит датчик света, камера заднего вида, люк, кондиционер, круиз-контроль, а также аудиосистема с семью колонками и возможностью подключения внешних устройств через Bluetooth или USB-порт. Ожидается, что стоимость такой машины в США составит менее 30 тысяч долларов.

На данный момент в США Honda Crosstour предлагается только с 3,5-литровой «шестеркой» мощностью 271 лошадиная сила, которая агрегатируется с пятидиапазонным «автоматом».