Куда пойти работать? Самые популярные вакансии в Нижнем Тагиле

В этом году за помощью в трудоустройстве в нижнетагильский центрзанятости обратилось более 30 тысяч человек, что на 10,2% меньше, чем2010 году. Услуги по переквалификации и профориентации получили свыше 6тысяч соискателей.

В банке вакансий центра занятости на конец года насчитывается 1642 предложений от работодателей. Средняя продолжительность существования вакансий в этом году составила 2,2месяца.

По данным центра занятости, чаще всего вакансии в Нижнем Тагилене закрываются из-занесовпадения качества спроса и предложения рабочей силы, недостаточныйуровень квалификации соискателей и отсутствие у них требуемого опыта.

В 2011 году наибольшее количество вакансий было заявлено по следующимпрофессиям: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,продавец продовольственных товаров, водитель автомобиля, электросварщикручной сварки, повар, слесарь-ремонтник, дворник, уборщик помещений итерриторий, грузчик, специалист, медсестра.

На предприятиях и в учреждениях города востребован также труд врача, инженера, бухгалтера, менеджера и медсестры.

В городе работает социально-педагогическая академия, которая ежегодновыпускает молодых людей со специальностью «учитель», но такой профессии всписке распространенных вакансий центра занятости нет. А количествосоискателей, претендующих на рабочее место преподавателя, превышаетчисло вакантных мест в школах. Зато выпускники академии могут реализоватьпедагогический талант в дошкольных учреждениях – в центре занятости вамготовы предложить вакансию воспитателя.

Наибольшее избыточное предложение рабочей силы (превышение числабезработных граждан над числом вакансий той же профессии) зафиксированотакже по следующим профессиям: бухгалтер, специалист, продавецнепродовольственных товаров, менеджер, оператор ЭВМ, техник, сторож,администратор, сотрудник МВД, оператор связи, рабочий по уходу заживотными, кладовщик, парикмахер, секретарь руководителя.

Статистика самых распространенных вакансий в Свердловской области вцелом совпадает с данными по Нижнему Тагилу. На первых местах в регионе вакансии,не требующие высшего образования, - водитель, уборщик и комплектовщиктоваров. Но среди часто встречающихся вакантных должностей значатся также врач, инженер повнедрению новой техники и технологий и даже сотрудник министерствавнутренних дел.

Центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий, которые способствуют успешному поиску работы в Нижнем Тагиле. Последняя в этомгоду ярмарка прошла 21 декабря, ее посетили 120 человек, из них30 приглашены на повторное собеседование с работодателем.

Всего в этом году в центре занятости Нижнего Тагила состоялось 28 ярмарок вакансий, как общих, так испециализированных: для молодежи и выпускников, инвалидов,военнослужащих и членов их семей и даже отдельно для мужчин и женщин.Такие ярмарки организуются накануне 23 февраля и 8марта.

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