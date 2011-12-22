Льготы на проезд в тагильских трамваях будут действовать весь 2012 год

Напомним, с ноября пенсионеры и школьники имеют право ездить в трамваяхгорода за 5 рублей, хотя тариф установлен в размере 12-ти рублей.Разницу оплачивает муниципалитет из городского бюджета. Депутаты иадминистрация города решили продлить действие льгот на весь 2012 год. Наэто в бюджете города заложено 40 миллионов рублей. При этомрекомендовано учредить муниципальное предприятие «Горэлектротранс». Покачто тагильские трамваи являются частными.