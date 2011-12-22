Новая услуга в центре «Консул-ST». Наращивание ресниц «3D-Lashes»

В Центре эстетической медицины «Консул-ST» новая услуга:

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ ПО ТЕХНОЛОГИИ «3D-Lashes»

Ресницы «3D-Lashes» выглядят абсолютно натурально, они очень легкие, мягкие и комфортные в ношении. Ресницы «3D-Lashes» делают глаза более выразительными.

Процедура наращивания ресниц «3D-Lashes» очень комфортная и расслабляющая для клиента.

Продолжительный эффект - сохранение заданного объема ресниц до 2 месяцев.

А также для Вас - креативное наращивание (с использованием цветных ресниц, страз, перьев).