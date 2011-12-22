Новая услуга в центре «Консул-ST». Наращивание ресниц «3D-Lashes»
22 декабря 2011, 12:00ОбществоИрина Гольмгрейн
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В Центре эстетической медицины «Консул-ST» новая услуга:НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ ПО ТЕХНОЛОГИИ «3D-Lashes»Ресницы «3D-Lashes» выглядят абсолютно натурально, они очень легкие, мягкие и комфортные в ношении.
В Центре эстетической медицины «Консул-ST» новая услуга:
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ ПО ТЕХНОЛОГИИ «3D-Lashes»
Ресницы «3D-Lashes» выглядят абсолютно натурально, они очень легкие, мягкие и комфортные в ношении. Ресницы «3D-Lashes» делают глаза более выразительными.
Процедура наращивания ресниц «3D-Lashes» очень комфортная и расслабляющая для клиента.
Продолжительный эффект - сохранение заданного объема ресниц до 2 месяцев.
А также для Вас - креативное наращивание (с использованием цветных ресниц, страз, перьев).
Ресницы «3D-Lashes» подходят как для повседневной жизни, так и для праздничных событий (например, свадеб, вечеринок), подиума и т.д.
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