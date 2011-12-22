Пенсионный фонд России отмечает день рождения

Пенсионный фонд был основан 22 декабря 1990 года для государственного управления финансами пенсионной системы России. С созданием Пенсионного фонда появился принципиально новый механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства стали формироваться за счет поступления обязательных страховых взносов работодателей и граждан.

В настоящее время Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагилеи Пригородном районе обеспечивает своевременное назначение, выплату и перерасчёт пенсии и пособий 120 тысяч получателей.

Помимо этого, специалистами Управления осуществляется работа по предоставлению дополнительных мер государственной поддержки семьям, имеющим детей. Это выдача сертификатов на получение материнского капитала, прием заявлений на распоряжение средствами материнского капитала. За период с 2007 года в городе выдано более 8 тысяч сертификатов, сообщает Управление Пенсионного фонда РФ

в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе.