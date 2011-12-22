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Пенсионный фонд России отмечает день рождения
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пенсионный фонд России отмечает день рождения

22 декабря 2011, 16:42Общество
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