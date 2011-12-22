Первой моделью Toyota с дизелем от BMW станет новый Auris

Toyota Auris с баварским мотором станет первым воплощение соглашения, подписанного двумя автопроизводителями, сообщает британский Autocar. Японская компания, в обмен на доступ к дизелям BMW, поделится своей технологией аккумуляторных батарей для электрокаров.

Высококачественный дизельный двигатель BMW должен будет сделать Auris, который борется за покупателей с Ford Focus и Volkswagen Golf, более конкурентоспособным на рынке. Добавить ценности японскому хэтчбеку должен и новый, более стильный дизайн, а также улучшенная управляемость.

Эти изменения входят в стратегический план компании Глобальное видение 2020. Согласно этому плану, европейское подразделение Toyota получит больше полномочий при разработке моделей Yaris, Auris и Avensis, которые производятся в Европе.

Первым прочувствует на себе результаты этого плана модель Avensis после фейслифтинга. Авенсис также станет первым носителем новой дизайнерской концепции марки, которая включат так называемый клевый образ, выраженный в измененной передней части машины.