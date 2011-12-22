Первой моделью Toyota с дизелем от BMW станет новый Auris
Первой европейской моделью Toyota, которая получит немецкий дизельный двигатель производства BMW, станет компактный хэтчбек Auris. Произойдет это в 2014 году, когда на рынок должно выйти новое поколение японского автомобиля.
Toyota Auris с баварским мотором станет первым воплощение соглашения, подписанного двумя автопроизводителями, сообщает британский Autocar. Японская компания, в обмен на доступ к дизелям BMW, поделится своей технологией аккумуляторных батарей для электрокаров.
Высококачественный дизельный двигатель BMW должен будет сделать Auris, который борется за покупателей с Ford Focus и Volkswagen Golf, более конкурентоспособным на рынке. Добавить ценности японскому хэтчбеку должен и новый, более стильный дизайн, а также улучшенная управляемость.
Эти изменения входят в стратегический план компании Глобальное видение 2020. Согласно этому плану, европейское подразделение Toyota получит больше полномочий при разработке моделей Yaris, Auris и Avensis, которые производятся в Европе.
Первым прочувствует на себе результаты этого плана модель Avensis после фейслифтинга. Авенсис также станет первым носителем новой дизайнерской концепции марки, которая включат так называемый клевый образ, выраженный в измененной передней части машины.
Впрочем, BMW наложил некоторые ограничения относительно того, как далеко может зайти Toyota в использовании баварских двигателей. В частности, Lexus в список поставки не попал, так как BMW конкурирует с этой маркой.