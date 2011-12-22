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По просьбам посетителей TagilCity.ru продлен фотоконкурс «Город праздника»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По просьбам посетителей TagilCity.ru продлен фотоконкурс «Город праздника»

22 декабря 2011, 13:33Общество
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