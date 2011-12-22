По просьбам посетителей TagilCity.ru продлен фотоконкурс «Город праздника»

Еще одна хорошая новость! Мы увеличили число подарков, чтобы наградить как можно больше участников за ту красоту, которую они создают вокруг себя! Теперь в номинации для Лучшего новогоднего заведения три приза от городского портала TagilCity.ru:

1 место. Сертификат на 12 000 руб.на размещение любой рекламы на TagilCity.ru.

2 место. Сертификатна 8 000 руб. наразмещениевкаталоге компаний на 6 месяцев.

3 место. Сертификат на5 000 руб. на размещениевкаталогекомпаний на 3 месяца.

В номинации для Лучшего новогоднего офиса три приза от компании Viasite:

1 место. Сертификатна12 000 руб. на оплатулюбыхуслугпоразработке,доработке, поддержке и продвижению сайта.

2 место. Программа для он-лайн консультаций на вашем сайте с дизайном, установкой и настройкой на сайте (стоимость 3 600 руб.).

3место.Социальнаяпанельдлядобавленияпользователями сайта в социальные сети (стоимость 1800 руб.).

Лушее новогоднее украшение детских учреждений за победу получит в подарок 25 мягких дракончиков от компании GrossHaus и репортаж об организации на TagilCity.ru!

А каждого из трех лидеров в своей номинации ждет дополнительный приз - сертификат на 3 бесплатных заправки картриджей от компании «ФРИНТ».

Подарков много, вроде ничего не забыли. Успевайте участвовать и голосовать - впереди целые каникулы и победитель может определиться лишь в последний момент!