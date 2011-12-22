Повторный техосмотр станет платным

До этого у автомобилиста было 20 дней на устранение недостатков,выявленных на первом ТО, в течение которых он мог несколько разприехать, показать исправную машину и получить талон, не доплачиваяникаких сумм. По новым правилам автомобилист должен заплатить заповторный осмотр, стоимость которого не должна превышать официальноустановленную сумму за прохождение ТО. Для Свердловской области с 2012года она составляет 498 рублей для легкового автомобиля.