Повторный техосмотр станет платным
22 декабря 2011, 16:17ОбществоОльга
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По новым правилам прохождения обязательного техосмотра, в 2012 году за повторный осмотр станция ТО будет брать плату.
До этого у автомобилиста было 20 дней на устранение недостатков,выявленных на первом ТО, в течение которых он мог несколько разприехать, показать исправную машину и получить талон, не доплачиваяникаких сумм. По новым правилам автомобилист должен заплатить заповторный осмотр, стоимость которого не должна превышать официальноустановленную сумму за прохождение ТО. Для Свердловской области с 2012года она составляет 498 рублей для легкового автомобиля.
Техосмотр спецтехники проходит по схожей схеме. Если машина вам нужна на время, то для вас действует аренда спецтехники спбпо приемлемым ценам.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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