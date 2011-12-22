Поздравляем энергетиков Нижнего Тагила с профессиональным праздником
22 декабря 2011, 12:02Общество
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Поздравляем с Днем энергетика всех, кто имеет отношение к столь важной и ответственной профессии!
День энергетика — важная дата,
Купим мы шарики, сладкую вату,
И энергетиков дружно поздравим,
Слов благодарности кучу оставим.
Скажем «спасибо» за лампочки свет,
За приготовленный быстро обед,
И за тепло, за комфорт, за уют,
За все условия, что создают
Нам энергетики день ото дня —
Кнопку нажмут, чтоб вертелась Земля,
Чтоб океаны волнами шуршали,
И чтоб ветры деревья качали,
Чтоб ночью звезды в небе горели,
Чтобы в душе энергия пела!
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