Проект парка «Старый Демидовский завод» вошел в «Золотую книгу»
22 декабря 2011, 10:57Общество
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Проект Нижнетагильского музея-заповедника по сохранению, адаптации и использованию старого завода, действовавшего с 1725 по 1987 год, вошел в «Золотую книгу Екатеринбурга и Свердловской области»
Это издание рассказывает о лучших предприятиях региона - лидерах в своейотрасли, об интересных проектах. Оно должно послужить дальнейшемуразвитию деловых контактов и партнерских связей, сообщает отделинформации музея-заповедника.
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» представил в этомиздании проект создания эко-индустриального парка «Старый Демидовскийзавод», который позволяет в наиболее оптимальном варианте сохранить ииспользовать уникальные памятники индустриального наследия,сохранившиеся в Нижнем Тагиле.
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