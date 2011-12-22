Стив Джобс стал лауреатом «Грэмми»
22 декабря 2011, 13:51ОбществоОльга
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Основатель компании Apple Стив Джобс, скончавшийся 5 октября, удостоился награды попечительского совета «Грэмми», передает Agence France-Presse.
Награды попечительского совета «Грэмми» вручаются тем людям, которые, не являясь музыкантами, внесли значительный вклад в развитие звукозаписи. Джобсу премию присудили за разработку «продуктов и технологий, изменивших способы восприятия музыки, телевидения, фильмови книг»: он разработал мультимедийный плеер iPod, а также создал интернет-магазин iTunes Store, в котором можно приобрести цифровое аудиои видео.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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