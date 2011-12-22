Стив Джобс стал лауреатом «Грэмми»

Награды попечительского совета «Грэмми» вручаются тем людям, которые, не являясь музыкантами, внесли значительный вклад в развитие звукозаписи. Джобсу премию присудили за разработку «продуктов и технологий, изменивших способы восприятия музыки, телевидения, фильмови книг»: он разработал мультимедийный плеер iPod, а также создал интернет-магазин iTunes Store, в котором можно приобрести цифровое аудиои видео.