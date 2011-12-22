Свердловских гаишников переоденут в Деда Мороза и Снегурочку
22 декабря 2011, 13:47ОбществоОльга
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Управление ГИБДД по Свердловской области планирует поздравить водителей на автотрассах и раздать им подарки. Вручать автомобилистам поздравления будут инспекторы, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, отметили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Составлять поздравления для участников дорожного движения смогут все желающие. Сейчас свердловская ГИБДД принимает на электронный адрес 66gibddng@mail.ru письма с пожеланиями для вежливого водителя, водителя-нарушителя, автоледи, будущего водителя, агрессивного водителя,неопытного водителя, правильного пешехода, знатока ПДД, юного пешехода,пожилого пешехода, мамы с ребенком и так далее.
В ГИБДД обещают, что все пожелания будут оформлены в виде новогодних открыток, которые вручатконкретным «адресатам». Например, открытку «водителю-нарушителю» получит автомобилист, остановленный гаишником за нарушение правил дорожного движения.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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