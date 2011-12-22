Свердловских гаишников переоденут в Деда Мороза и Снегурочку

Составлять поздравления для участников дорожного движения смогут все желающие. Сейчас свердловская ГИБДД принимает на электронный адрес 66gibddng@mail.ru письма с пожеланиями для вежливого водителя, водителя-нарушителя, автоледи, будущего водителя, агрессивного водителя,неопытного водителя, правильного пешехода, знатока ПДД, юного пешехода,пожилого пешехода, мамы с ребенком и так далее.